Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе ● В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса ● В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи ● Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19 ● Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем
В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом
фото © www.inform.kz
За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2845 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2155 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 473 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2733 человека.
Выздоровевших за весь период – 1845 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса. За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.
В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи. В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».
Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19. Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка.
Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем. Госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут с сегодняшнего дня на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница).
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В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом
За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
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