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Коронавирус в Крыму

В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом

09:57 понедельник, 7 сентября 2020
В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом

фото © www.inform.kz

За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

19 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 21 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2845 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2155 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 473 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2733 человека.

Выздоровевших за весь период – 1845 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса. За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.

В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи. В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».

Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19. Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка.

Симферопольская клиническая больница стала ковидным госпиталем. Госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией развернут с сегодняшнего дня на базе Симферопольской клинической больницы (бывшая Железнодорожная больница).

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За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

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