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В Крыму российские военные пускали ракеты по воздушным целям

19:55 понедельник, 7 сентября 2020
В Крыму российские военные пускали ракеты по воздушным целям

фото © ТАСС

Российские расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 провели в Крыму учение по противовоздушной обороне гражданских объектов.

Военные из ракетных комплексов учились уничтожать воздушные цели.

Об этом говорится в сообщении Черноморского флота России.

Согласно информации, в учении были задействованы зенитные ракетные комплексы «Триумф», которые дислоцируются в Крыму.

По информации пресс-службы флота, военные приняли информацию о приближении авиации условного противника, поле чего «идентифицировали и уничтожили воздушные цели путем проведения электронных пусков ракет».

«В ходе учения расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 «Триумф» от ракетной атаки условного противника», – цитирует пресс-службу агентство «Интерфакс».

До этого сообщалось, что на оперативные аэродромы России и Крыма перебросили военную авиацию для проведения учения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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