В горах Крыма ищут пропавшую группу туристов, среди которых 8 детей

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Почти сутки в Крыму спасатели ищут пропавшую в горах туристическую группу из 11 человек, среди которых восемь подростков от 9 до 16 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС России, группа 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садка.

«Известно, что они направились в горно-лесной массив к озеру, на высоте 2 320 метров, на южном склоне «Розы Хутора» и до сих пор не вернулись. Связи с ними нет практически сразу после выхода из поселка», — говорится в сообщении.

На момент публикации материала известно, что спасатели проверили берег озера и маршруты склона. Сегодня к поисковикам присоединятся вертолет и конно-кинологический патруль.

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