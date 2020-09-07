Украл дорогие конфеты: сладкоежку-рецидивиста задержали в Севастополе

Полицейские в Севастополе задержали 28-летнего местного жителя, который похитил шесть упаковок дорогих конфет в одном из супермаркетов города.

Об этом сообщила пресс-служба севастопольского управления МВД.

«Молодой человек зашел в магазин под предлогом покупателя, ему захотелось сладкого, но покупать он ничего не планировал. Намерено прихватив с полки конфеты, он вынес их за пределы кассовой зоны. Это заметили сотрудники супермаркета. Тогда злоумышленник бросил часть упаковок и скрылся. Через несколько часов злоумышленника задержал участковый уполномоченный полиции», – говорится в сообщении.

Задержанный молодой человек ранее был судим за кражу. Возбуждено уголовное дело. Севастопольцу грозит до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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