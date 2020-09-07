Власть
Украинская прокуратура объявила в розыск двоих подозреваемых в участии в «самообороне Севастополя»
Прокуратура АРК заочно сообщила о подозрении двоим гражданам Украины, которых в ведомстве называют участниками «незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя».
В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, «двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года, несли службу на незаконно созданном блокпосту «Терновка», вблизи Севастополя».
«Подозреваемые во время своей службы осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова», – утверждают в ведомстве.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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