Украинская прокуратура объявила в розыск двоих подозреваемых в участии в «самообороне Севастополя»

Прокуратура АРК заочно сообщила о подозрении двоим гражданам Украины, которых в ведомстве называют участниками «незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя».

В настоящее время подозреваемые объявлены в розыск, принимаются меры для установления их местонахождения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, «двое граждан Украины, будучи участниками незаконного вооруженного формирования «самооборона Севастополя», в течение февраля-марта 2014 года, несли службу на незаконно созданном блокпосту «Терновка», вблизи Севастополя».

«Подозреваемые во время своей службы осуществляли незаконные проверки документов граждан, обыск транспортных средств, а также участвовали в задержании проукраински настроенного населения полуострова», – утверждают в ведомстве.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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