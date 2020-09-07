Туристы в Крыму жалуются на стоимость проживания и питания

Курортный сезон в Крыму в этом году состоялся, однако остается ряд проблемных вопросов, требующих решения.

Об этом сказал глава региона Сергей Аксенов в ходе эфира на телеканале «Миллет».

«На сегодняшний день мы бьем рекорды по посещениям туристов. Такого сезона мало кто помнит. Понятно, это вызов нашей системе, это вызов нашим объектам размещения. К сожалению, было достаточно большое количество жалоб на стоимость проживания, питания. Были случаи завышения цен», - рассказал Аксенов.

Он отметил, в туристической отрасли Крыма есть над чем работать и что развивать. «Это, в том числе, улучшение логистики и транспортной доступности. В ряде крымских регионов в пик сезона возникали проблемные вопросы при возросшей нагрузке на ЖКХ», - отметил глава республики.

В целом, по мнению Аксенова, нужно работать над развитием конкуренции в отрасли, так как это сильный стимул для улучшения качества предоставляемых услуг и выравнивания соотношения цена-качество.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти уверены, что за два месяца лета в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов. В августе в Крыму отдохнуло 2 106,3 тыс. туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.

В Крыму уже шесть лет «легализуют» мини-отели, теперь обещают точно это сделать. Власти Крыма рассчитывают вывести из «серой» зоны отели и гостиницы, работающие неофициально, и легализовать эти объекты размещения в 2021 году.

Операторы продали почти все туры в Крым на сентябрь. Операторы продали 80% туров в Крым на сентябрь.

Аксенов подсчитал, что турпоток в Крым достиг показателей советских лет. Крым за два месяца курортного сезона, сокращенного из-за пандемии коронавируса, принял такое же количество туристов, как в рекордные советские годы.