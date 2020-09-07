Странное задержание севастопольского ресторатора рассмотрит ЕСПЧ

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Сербия не в курсе, что она требует выдачи Славиша Карабашевича, говорят адвокаты.

Этапирование известного севастопольского ресторатора Славиша Карабашевича в Москву для дальнейшей экстрадиции в Сербию вызывает массу вопросов – о том, что Белград не имеет к нему претензий, а основанием для ареста был некий документ, изготовленный в багетной мастерской, сообщили юристы Славиша Карабашевича.

С учетом всех обстоятельств в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) было направлено требование разобраться в ситуации.

Напомним, 19 августа стало известно о возможном начале процедуры экстрадиции в отношении гражданина Сербии Славиша Карабашевича, известного в Севастополе и за его пределами ресторатора, о чем сообщил его адвокат Дмитрий Тимофеев.

По предварительной информации, Карабашевич в Сербии решением суда 22 декабря 2017 года заочно признан виновным в совершении убийства и мошенничества и приговорен к девяти годам заключения. С 2012 года Карабашевич по решению сербских властей находился в международном розыске.

Он же утверждает, что уголовное преследование — месть за участие в военном конфликте на стороне приверженцев территориальной целостности Сербии, отказ дать показания на героев Югославии и сдать «героев, которые боролись за православие на Балканах».

Ситуация оказалась далеко не такой простой, как выглядела.

Славиша Карабашевича уже задерживали в 2002 году, в 2003-м он был оправдан, но приговор не вступил в законную силу, поскольку был обжалован. В 2005 году его снова оправдали, он два года спокойно жил в Сербии.

В 2007 году Карабашевич уехал в Украину, а затем в Севастополь.

С 2007 года по 2017 год никакой информации о его розыске, о его привлечении к ответственности не было, а в 2017 году был вынесен новый приговор, без его участия, рассказала защита ресторатора.

Поводом для задержания Карабашевича в августе прошлого года оказался удивительный документ, отмечают юристы ресторатора.

«Некая дама, работающая в багетной мастерской, изготовила электронный образ запроса Сербии на выдачу, отправили этот запрос в МИД России. Когда мы кинулись изучать документы, там даже номер этой багетной мастерской отразился. Мы стали звонить, женщина призналась, что ей поручили изготовить этот документ, который послужил основанием для задержания Карабашевича», - говорит адвокат Владимир Попов.

По информации юристов, перевод с сербского на русский был осуществлен лицом, относящимся к прокуратуре, а не профессиональным лингвистом. Это, подчеркивают юристы, недопустимо.

«Должен быть специальный человек, государственный нотариус, соответствующим образом сертифицированный, который делает переводы, которые могут считаться доказательствами. Этого в деле нет», - подчеркивает адвокат Попов.

Более того, такого документа в деле вовсе не могло быть, поскольку изучение письма принесло новые сюрпризы.

«Обращаемся в Министерство правды (юстиции) Сербии. Ответ ошеломляющий: мы не в курсе, претензий к Карабашевичу нет. В суд обращаемся, который ранее отменил розыск – судья ни сном, ни духом. В системе розыска Интерпола Карабашевич не значится. В отношении этого человека творится настоящее безумие», - рассказывает Владимир Попов.

Юрист-международник Александр Молохов, также занимающийся делом Карабашевича, сообщил о подаче жалобы в ЕСПЧ.

Причин к этому, говорит Молохов, достаточно.

«Документы весьма сомнительного качества и свойства, к ним есть претензии. В целом - очень непонятная история. По этому поводу было направлено письмо уполномоченному по защите прав человека в Сербии, большую помощь оказал его коллега в Севастополе Павел Буцай, ждем реакции сербской стороны», - отметил Молохов.

Мотивы ареста Карабашевича могут быть как объективными, так и отражающими интересы неких конкретных лиц в России, полагает юрист.

«История была давно, почему ее решили поднять – сказать трудно. Славиш неоднократно жаловался на то, что у него здесь, в Севастополе, вымогают денежные средства за оставление в покое. Это один из доводов нашей жалобы в ЕСПЧ», - рассказал Молохов.

Юрист также сообщил, что к жалобе была добавлена просьба о рассмотрении ее в приоритетном порядке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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