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Специалисты выявили загрязнение морских вод у берегов Ялты и Керчи
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По результатам августовского мониторинга загрязнения морских вод специалисты обнаружили превышение содержания предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов у берегов Керчи.
Об этом говорится в отчете, опубликованном на сейте крымского гидрометцентра.
«В августе 2020 года в районе Ялтинского залива наблюдалось два случая превышений ПДК по растворенному кислороду и два случая превышений ПДК по гептахлору. В районе Керченского залива наблюдалось шесть случаев превышения ПДК по нефтепродуктам», – сказано в отчете.
Мониторинг загрязнения морских вод крымского побережья Черного и Азовского морей осуществляется на четырех станциях, размещенных в Керченском проливе Азовского моря и одной станции в Ялтинском заливе Черного моря. Мониторинг осуществляется по 15 показателям.
Ранее сообщалось, что специалисты межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю выявили отклонения в пробах морской воды у берегов полуострова. Было исследовано 5770 проб морской воды на микробиологические показатели, 5013 проб на санитарно-химические показатели, 1528 проб на паразитологические показатели, 1207 проб на контаминацию холерными вибрионами. По результатам исследований выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям, удельный вес которых составил 2,8%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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