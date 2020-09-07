Сколько ржавчины получают с водой крымчане

фото © Новости Крыма

В социальных сетях жители Симферополя и Симферопольского района, страдающие от засухи, массово жалуются на качество воды, которую они получают.

В соцсетях жители пишут, что вода в кранах мутная и ржавая, фильтры мгновенно забиваются, белые вещи становятся от стирки рыжими. Причем вода не становится светлее даже если дать ей стечь в течение какого-то времени. Жалобы на несоблюдение графиков подачи воды и на ее качество поступают и на горячие линии водопоставщика - предприятия «Вода Крыма».

При этом на предприятии отвечают, что «механизм графиковой подачи воды подразумевает периодическое наполнение и опорожнение системы водоснабжения»:

«Все это приводит к завоздушиванию трубопроводов и увеличению скорости коррозии труб. Во время подачи воды происходит кратковременное вымывание продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей. Предприятие приносит свои извинения и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации».

Один из жителей Симферополя Сергей Мельник по измерению количества осадка, который образуется в водопроводной воде, получаемой симферопольцами и жителями района. Он обратил внимание на то, что согласно СанПину 2.1.4.1074-01 в водопроводной воде, которую получают абоненты водоканалов, должно быть в питьевой воде не более 0,3 мг на литр.

Благодаря нехитрому эксперименту по выпариванию воды, у жителя крымской столице получилось осадка столько, что его содержание в воде превысило предельно допустимую концентрацию в 375 раз.

«В педиатрии 42% случаев передозировки железом кончается летальным исходом. Рекомендуемые в день нормы потребления воды дадут вам заветные 9 граммов в сердце», - пишет симферополец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неизвестный сливал канализацию в симферопольский ручей. Неизвестный сливал канализацию в ручей Мокрый Лог в Железнодорожном районе Симферополя.

Ялта подготовилась к отопительному сезону на 90 процентов. Данная работа началась еще весной, сразу по окончанию предыдущего отопительного сезона, и проводилась на протяжении всего лета.

В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках. Количество аварий на сетях на сегодняшний день уменьшилось, причина отсутствия воды по графику в высотках кроется в системе подкачки.

Власти Ялты заставят предпринимателей заключать договора на вывоз мусора. Проблема мусора в Ялте во время курортного сезона во многом связана с нежеланием местных предпринимателей заключать дополнительные договоры на вывоз отходов и с отсутствием урн возле коммерческих объектов.