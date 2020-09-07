Водный кризис
Развитие сюжета: Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых ● В «Воде Крыма» переложили на ЖЭКи ответственность за отсутствие воды в высотках ● Новые скважины для Крыма несут серьезную опасность ● В Крыму воду для питья хотят собирать из ливневок ● Власти Крыма извинились за несоблюдение графиков подачи воды
Сколько ржавчины получают с водой крымчане
фото © Новости Крыма
В социальных сетях жители Симферополя и Симферопольского района, страдающие от засухи, массово жалуются на качество воды, которую они получают.
В соцсетях жители пишут, что вода в кранах мутная и ржавая, фильтры мгновенно забиваются, белые вещи становятся от стирки рыжими. Причем вода не становится светлее даже если дать ей стечь в течение какого-то времени. Жалобы на несоблюдение графиков подачи воды и на ее качество поступают и на горячие линии водопоставщика - предприятия «Вода Крыма».
При этом на предприятии отвечают, что «механизм графиковой подачи воды подразумевает периодическое наполнение и опорожнение системы водоснабжения»:
«Все это приводит к завоздушиванию трубопроводов и увеличению скорости коррозии труб. Во время подачи воды происходит кратковременное вымывание продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей. Предприятие приносит свои извинения и просит отнестись с пониманием к сложившейся ситуации».
Один из жителей Симферополя Сергей Мельник по измерению количества осадка, который образуется в водопроводной воде, получаемой симферопольцами и жителями района. Он обратил внимание на то, что согласно СанПину 2.1.4.1074-01 в водопроводной воде, которую получают абоненты водоканалов, должно быть в питьевой воде не более 0,3 мг на литр.
Благодаря нехитрому эксперименту по выпариванию воды, у жителя крымской столице получилось осадка столько, что его содержание в воде превысило предельно допустимую концентрацию в 375 раз.
«В педиатрии 42% случаев передозировки железом кончается летальным исходом. Рекомендуемые в день нормы потребления воды дадут вам заветные 9 граммов в сердце», - пишет симферополец.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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