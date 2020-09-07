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Коронавирус в Крыму

Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе

13:39 понедельник, 7 сентября 2020
Севастополь
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе

фото © pravda.com.ua

Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 7 сентября зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Шесть заболевших – местные жители, также зарегистрирован один привозной случай. Среди пациентов – двенадцатилетняя девочка, контактная по заболевшему ранее дедушке», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе инфекция подтверждена у 578 человек, 430 из них выздоровели, 19 – скончались.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 2845 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 1845 человек, скончались – 34.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34. За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.

В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом. За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.

17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе. По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.

В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса. За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе

Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе

Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.

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Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34

За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.

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