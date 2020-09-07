Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выделили почти 12 млн рублей на работу обсерваторов ● Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34 ● В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом ● 17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе ● В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе
фото © pravda.com.ua
Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 7 сентября зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Шесть заболевших – местные жители, также зарегистрирован один привозной случай. Среди пациентов – двенадцатилетняя девочка, контактная по заболевшему ранее дедушке», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе инфекция подтверждена у 578 человек, 430 из них выздоровели, 19 – скончались.
Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 2845 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период – 1845 человек, скончались – 34.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34. За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.
В Крыму снизилось количество новых заражений коронавирусом. За 6 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 47 случаев коронавирусной инфекции.
17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе. По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.
В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса. За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе
Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34
За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
вчера
В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи
Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.