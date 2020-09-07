Происшествия
Россиянин пойдет под суд за мошенничество с банкротством в Крыму
фото © Новости Крыма
39-летнего жителя Краснодарского края будут судить в Крыму за мошенничество на сумму в пять миллионов рублей.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По информации ведомства, мужчина в декабре 2018 года пообещал директору одной из крымских фирм, занимающихся морепродуктами, способствовать признанию его предприятия банкротом с тем, чтобы он мог получить отмену судебного решения о взыскании с его фирмы денег. За свои услуги злоумышленник получил пять миллионов рублей.
«Распорядиться полученными денежными средствами не смог, поскольку действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что теперь мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее, как сообщалось, правоохранительные органы задержали в Крыму 29-летнего местного жителя, который промышлял тем, что сдавал туристам по интернету несуществующее жилье возле моря. До тех пор, пока он не попался полиции, крымчанин успел «заработать» около 30 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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