Россиянин пойдет под суд за мошенничество с банкротством в Крыму

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39-летнего жителя Краснодарского края будут судить в Крыму за мошенничество на сумму в пять миллионов рублей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, мужчина в декабре 2018 года пообещал директору одной из крымских фирм, занимающихся морепродуктами, способствовать признанию его предприятия банкротом с тем, чтобы он мог получить отмену судебного решения о взыскании с его фирмы денег. За свои услуги злоумышленник получил пять миллионов рублей.

«Распорядиться полученными денежными средствами не смог, поскольку действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что теперь мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее, как сообщалось, правоохранительные органы задержали в Крыму 29-летнего местного жителя, который промышлял тем, что сдавал туристам по интернету несуществующее жилье возле моря. До тех пор, пока он не попался полиции, крымчанин успел «заработать» около 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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