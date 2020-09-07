Власть
Российские силовики провели антитеррористические учения в «Артеке»
В детском лагере «Артек» сотрудники российского МВД провели учения, направленные на отработку действий правоохранительных органов по пресечению террористических атак.
Об этом сообщило управление МВД России в Крыму.
«Полицейские рассказали школьникам, каким образом каждый из них может противостоять национальному и международному терроризму. Ребята узнали о принципах безопасного поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Сотрудники полиции также разъяснили школьникам нормы действующего (российского – КР) законодательства и подчеркнули, что за ложные сообщения об актах терроризма предусмотрена уголовная ответственность», – говорится в сообщении.
Сообщается, около полутора тысяч детей и педагогов увидели «показательные выступления» сотрудников МВД, а также Центра спецназначения ФСБ России с участием катеров береговой охраны погранслужбы ФСБ России и катеров Росгвардии.
В полиции уточнили, что специальное мероприятие было направлено на отработку действий правоохранительных органов по пресечению террористических атак.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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