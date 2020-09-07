Курортный сезон
Развитие сюжета: Конкурс непризнанных: россиянка выбрала Абхазию при сравнении с Крымом ● Специалисты выявили загрязнение морских вод у берегов Ялты и Керчи ● Туристы в Крыму жалуются на стоимость проживания и питания ● Власти уверены, что есть туристы, планирующие вернуться в Крым на отдых ● Власти уверены, что за два месяца лета в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов
Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму
фото © Новости Крыма
Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные жители хитрыми путями зарабатывают деньги на приезжих.
Схемы обмана она раскрыла в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
В первую очередь девушка упомянула трюк, который используют в ресторанах, когда туда приходят большие компании и заказывают много еды. «В счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две. Если вы заметите это и попросите официанта разобраться, то перед вами тут же извинятся», — отметила она.
Также, по ее наблюдениям, очень популярный «развод в Крыму» — это подмена жилья. Она уточнила, что бывают случаи, когда туристы бронируют хорошую квартиру рядом с морем, а по приезде получают совсем другое. «Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случилась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас «временно» поселит в другую квартиру за те же деньги», — пояснила она, добавив, что в таком случае крымчане рассчитывают на усталость туристов с дороги.
Кроме того, россиянка рассказала, что если ловить машину в аэропорту и договариваться с водителем на определенную сумму, то впоследствии она может вырасти. «Туристы часто говорят, что в Крыму так случается постоянно. Поэтому надо вызывать только официальные такси», — поделилась она советом.
Вдобавок девушка сталкивалась с тем, что мошенники могут продавать вместо вина крашеный спирт с сиропом или порошковый продукт. «Его выдают за домашнее или разливное вино известных компаний. Вряд ли вы отравитесь (хотя случается и такое), но вкус у него ужасный», — заключила туристка.
В тексте использованы материалы: lenta.ru
Ранее Новости Крыма сообщали:
Туристы в Крыму жалуются на стоимость проживания и питания. Курортный сезон в Крыму в этом году состоялся, однако остается ряд проблемных вопросов, требующих решения.
Власти уверены, что есть туристы, планирующие вернуться в Крым на отдых. Сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить соцопрос туристов, которые отдохнули в Крыму.
Власти уверены, что за два месяца лета в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов. В августе в Крыму отдохнуло 2 106,3 тыс. туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.
В Крыму уже шесть лет «легализуют» мини-отели, теперь обещают точно это сделать. Власти Крыма рассчитывают вывести из «серой» зоны отели и гостиницы, работающие неофициально, и легализовать эти объекты размещения в 2021 году.
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской
Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
По информации СМИ, французское разведывательное судно «Dupuy de Lome» прошло Босфор и, создав помехи на некоторых частотах, прошло в центральную часть Черного моря путем атаки позиций российских комплексов С-400 в Крыму.
Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды
Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
вчера
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе
Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.