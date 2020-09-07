Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму

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Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные жители хитрыми путями зарабатывают деньги на приезжих.

Схемы обмана она раскрыла в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь девушка упомянула трюк, который используют в ресторанах, когда туда приходят большие компании и заказывают много еды. «В счет могут подкинуть пару лишних десертов или посчитать одну порцию блюда за две. Если вы заметите это и попросите официанта разобраться, то перед вами тут же извинятся», — отметила она.

Также, по ее наблюдениям, очень популярный «развод в Крыму» — это подмена жилья. Она уточнила, что бывают случаи, когда туристы бронируют хорошую квартиру рядом с морем, а по приезде получают совсем другое. «Хозяин встречает вас в условленном месте и говорит, что там случилась какая-то катастрофа (потоп, нет электричества, сломалась сантехника). И он вас «временно» поселит в другую квартиру за те же деньги», — пояснила она, добавив, что в таком случае крымчане рассчитывают на усталость туристов с дороги.

Кроме того, россиянка рассказала, что если ловить машину в аэропорту и договариваться с водителем на определенную сумму, то впоследствии она может вырасти. «Туристы часто говорят, что в Крыму так случается постоянно. Поэтому надо вызывать только официальные такси», — поделилась она советом.

Вдобавок девушка сталкивалась с тем, что мошенники могут продавать вместо вина крашеный спирт с сиропом или порошковый продукт. «Его выдают за домашнее или разливное вино известных компаний. Вряд ли вы отравитесь (хотя случается и такое), но вкус у него ужасный», — заключила туристка.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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