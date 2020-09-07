Прогноз погоды в Крыму на понедельник 7 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 7 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (туман видимость 200-500 м.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 26, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 97 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер С 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер восточный 16 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 27, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 95 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 28, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 16 до 24, ночью около 16 градусов. Ветер С 6 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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