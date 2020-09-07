Проблему «ржавой» воды в Симферополе обещают решить до конца недели

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Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов пообещал до конца текущей недели решить проблему качества водопроводной воды в поселке Грэсовский под Симферополем.

Жители Грэсовского и некоторых районов Симферополя и пригорода жалуются на «ржавую» воду, текущую из кранов в их домах. Один из жителей Грэсовского провел эксперимент по выпариванию воды и выяснил, что содержание осадков в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 375 раз.

По словам Баженова, «Вода Крыма» планирует решить эту проблему за счет пуска на Грэсовский артезианской воды из Вилинского и Ивановского водозаборов.

«Количество воды, которое мы подняли из артезианских скважин Вилино и Ивановки, увеличено до 50 тысяч кубометров. Сейчас мы эту артезианскую воду погоним на ГРЭС, заместив воду с Симферопольского и Партизанского водохранилищ, которая имеет определенную нарастающую мутность. Думаю, к концу этой недели проблема ГРЭСа медленно, но уверенно уйдет», – сказал он.

Глава Республики Крым в свою очередь поручил организовать для местных жителей подвоз чистой воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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