Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +20
море +24

Водный кризис

Проблему «ржавой» воды в Симферополе обещают решить до конца недели

18:44 понедельник, 7 сентября 2020
Симферополь
Проблему «ржавой» воды в Симферополе обещают решить до конца недели

фото © Новости Крыма

Генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов пообещал до конца текущей недели решить проблему качества водопроводной воды в поселке Грэсовский под Симферополем.

Жители Грэсовского и некоторых районов Симферополя и пригорода жалуются на «ржавую» воду, текущую из кранов в их домах. Один из жителей Грэсовского провел эксперимент по выпариванию воды и выяснил, что содержание осадков в воде превышает предельно допустимую концентрацию в 375 раз.

По словам Баженова, «Вода Крыма» планирует решить эту проблему за счет пуска на Грэсовский артезианской воды из Вилинского и Ивановского водозаборов.

«Количество воды, которое мы подняли из артезианских скважин Вилино и Ивановки, увеличено до 50 тысяч кубометров. Сейчас мы эту артезианскую воду погоним на ГРЭС, заместив воду с Симферопольского и Партизанского водохранилищ, которая имеет определенную нарастающую мутность. Думаю, к концу этой недели проблема ГРЭСа медленно, но уверенно уйдет», – сказал он.

Глава Республики Крым в свою очередь поручил организовать для местных жителей подвоз чистой воды.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды. Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Керчь получит 11,3 млн рублей на «непредвиденные расходы» из-за взрыва. Правительство Крыма выделяет из резервного фонда 11,3 млн рублей в связи с взрывом и пожаром в многоэтажке, который произошел в августа в Керчи.

На решение проблем с водой в Крыму выделили еще 63,5 млн рублей. Совет министров Республики Крым распорядился выделить 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на решение водных проблем региона.

Кабмин России выделил Крыму дополнительные деньги на вывоз мусора. Девять регионов, включая Республику Крым, получат дополнительные средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов.

Власть
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.

Власть
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

По информации СМИ, французское разведывательное судно «Dupuy de Lome» прошло Босфор и, создав помехи на некоторых частотах, прошло в центральную часть Черного моря путем атаки позиций российских комплексов С-400 в Крыму.

Водный кризис
Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Курортный сезон
Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму

Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму

Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные жители хитрыми путями зарабатывают деньги на приезжих.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации