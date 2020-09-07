Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.9
воздух +23
море +24

Происшествия

Под Судаком со склона упал автомобиль с пассажирами

16:07 понедельник, 7 сентября 2020
Судак

В бухте Капсель под Судаком на минувших выходных со склона упал автомобиль с пассажирами.

Как сообщает управление МЧС в Крыму, автомобиль «ГАЗель» с людьми скатился по крутому склону около 15-20 метров.

По информации ведомства, водитель и трое пассажиров от медицинской помощи отказались. Причина ДТП не называется.

Ранее, сообщалось, что в горах в Судаке опрокинулся УАЗ с туристами, которым оказывались услуги по экстремальным поездкам в горы. В российском МВД Крыма утверждают, что услуги предоставлялись нелегально.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи. Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.

Под Бахчисараем водитель иномарки сбил пешехода и скрылся. В Бахчисарайском районе водитель Mitsubishi Galant совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Упавший тополь преградил выезд из Севастополя. Предупреждение о возможных опасных ситуациях, сделанное накануне севастопольскими спасателями, оказалось не напрасным.

Машина ДПС попала в аварию в Севастополе. Автомобиль дорожно-патрульной службы стал участником дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Власть
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.

Власть
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

По информации СМИ, французское разведывательное судно «Dupuy de Lome» прошло Босфор и, создав помехи на некоторых частотах, прошло в центральную часть Черного моря путем атаки позиций российских комплексов С-400 в Крыму.

Водный кризис
Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды

Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Актуальные темы

«Тавриду» заберут у Крыма

Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.

вчера

Коронавирус в Крыму
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе

Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе

Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации