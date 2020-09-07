Происшествия
Под Судаком со склона упал автомобиль с пассажирами
В бухте Капсель под Судаком на минувших выходных со склона упал автомобиль с пассажирами.
Как сообщает управление МЧС в Крыму, автомобиль «ГАЗель» с людьми скатился по крутому склону около 15-20 метров.
По информации ведомства, водитель и трое пассажиров от медицинской помощи отказались. Причина ДТП не называется.
Ранее, сообщалось, что в горах в Судаке опрокинулся УАЗ с туристами, которым оказывались услуги по экстремальным поездкам в горы. В российском МВД Крыма утверждают, что услуги предоставлялись нелегально.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи. Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.
Под Бахчисараем водитель иномарки сбил пешехода и скрылся. В Бахчисарайском районе водитель Mitsubishi Galant совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Упавший тополь преградил выезд из Севастополя. Предупреждение о возможных опасных ситуациях, сделанное накануне севастопольскими спасателями, оказалось не напрасным.
Машина ДПС попала в аварию в Севастополе. Автомобиль дорожно-патрульной службы стал участником дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской
Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.
Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму
По информации СМИ, французское разведывательное судно «Dupuy de Lome» прошло Босфор и, создав помехи на некоторых частотах, прошло в центральную часть Черного моря путем атаки позиций российских комплексов С-400 в Крыму.
Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды
Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.
«Тавриду» заберут у Крыма
Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.
вчера
Семь новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Севастополе
Семь новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировано в Севастополе за сутки.