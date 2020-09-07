Под Судаком со склона упал автомобиль с пассажирами

В бухте Капсель под Судаком на минувших выходных со склона упал автомобиль с пассажирами.

Как сообщает управление МЧС в Крыму, автомобиль «ГАЗель» с людьми скатился по крутому склону около 15-20 метров.

По информации ведомства, водитель и трое пассажиров от медицинской помощи отказались. Причина ДТП не называется.

Ранее, сообщалось, что в горах в Судаке опрокинулся УАЗ с туристами, которым оказывались услуги по экстремальным поездкам в горы. В российском МВД Крыма утверждают, что услуги предоставлялись нелегально.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи. Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.

Под Бахчисараем водитель иномарки сбил пешехода и скрылся. В Бахчисарайском районе водитель Mitsubishi Galant совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Упавший тополь преградил выезд из Севастополя. Предупреждение о возможных опасных ситуациях, сделанное накануне севастопольскими спасателями, оказалось не напрасным.

Машина ДПС попала в аварию в Севастополе. Автомобиль дорожно-патрульной службы стал участником дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.