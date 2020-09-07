Происшествия
Один ребенок и четверо взрослых погибли на крымских дорогах за неделю
За прошедшую неделю в авариях на крымских дорогах погибли пять человек, среди них один ребенок. Кроме того, 45 человек пострадали, в том числе восемь детей.
Всего произошло 43 ДТП, говорится в сводке Управления ГИБДД МВД по РК.
По данным ведомства, больше всего людей пострадали при наездах на пешеходов – за неделю было зарегистрировано 16 подобных случаев, в которых погибли четыре человека (один ребенок) и 12 пострадали. На втором месте – столкновения: произошло 13 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Также один человек погиб в результате опрокидывания машины. Еще шестеро пострадали при наезде на препятствия.
Самыми частыми нарушениями, которые становились причинами ДТП, были несоблюдение правил проезда перекрестков, неправильный выбор дистанции или бокового интервала, выезд на полосу встречного движения и превышение установленной скорости.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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