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Власть

Новый скандал: в Крыму обнародована схема «слива» федеральных средств

15:37 понедельник, 7 сентября 2020
Новый скандал: в Крыму обнародована схема «слива» федеральных средств

фото © pixabay.com

В Крыму разгорается скандал вокруг федеральных средств, выделенных на развитие полуострова.

В соцсетях появились фотографии предварительного отчета о ходе ревизии по одному из объектов ФЦП, проводимой по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Объект недешевый: на него выделено 20 млрд рублей.

В отчете описывается схема: подрядчик перепоручает закупку необходимых комплектующих и материалов, якобы, сторонним фирмам. Те оформляют поставки из Китая по одной цене, а подрядчику перепродают в 3 – 4 раза дороже. В итоге переплата за материалы только по одному объекту составила 4 млрд рублей.

Авторы отчета отмечают, что подрядчик вместе с посредниками, «а также неустановленными в настоящее время должностными лицами из числа руководителей и ответственных лиц со стороны Заказчика (входящего в структуру Минстроя РК) увеличивают сметную стоимость проекта, фактически увеличивая нагрузку на бюджет».

При этом подчеркивается, что объект авансируется в достаточном объеме, но подрядчик с момента заключения контракта регулярно срывает сроки работ и показывает убытки, а чистая прибыль фирм-посредников выросла более чем в 100 раз (например, с 0,8 млн рублей в год до 126 млн).

Участники схемы начали грозить тем, кто публикует документы, судами, требуя немедленно удалить все публикации. Тем временем, ревизия продолжается.

Отметим, что заказчик проекта, о котором идет речь, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: одного из руководителей структуры обвинили в получении крупной взятки.

В тексте использованы материалы: Новый день

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