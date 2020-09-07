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Происшествия

Непогода в Крыму: на трассу Алушта-Судак-Феодосия сошел сель

08:47 понедельник, 7 сентября 2020
Алушта

На проезжую часть автомобильной трассы Алушта-Судак-Феодосия в Крыму сошел сель, чтобы очистить ее, пришлось вывезти 20 м3 наносного грунта.

Об этом сообщила пресс-служба «Крымавтодора».

«Филиал «Судакское ДРСУ» ГУП РК «Крымавтодор» провел работы по очистке проезжай части от сошедшего селя на автомобильной дороге Алушта-Судак-Феодосия. Было очищено 4000 м2 дороги и вывезено 20м3 наносного грунта», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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