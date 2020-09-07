На решение проблем с водой в Крыму выделили еще 63,5 млн рублей

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Совет министров Республики Крым распорядился выделить 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на решение водных проблем региона.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правительства.

В документе отмечается, что бюджетные деньги «на непредвиденные расходы» будут выделены для проведения «мероприятий, направленных на дополнительную подачу воды для нужд городского округа Симферополь Республики Крым 9 тысяч кубометров в сутки».

Средства будут перенаправлены в Министерство ЖКХ республики, которое до 25 декабря 2020 года вместе с Министерством экономического развития должно будет представить республиканскому казначейству отчет об использовании средств.

Контролировать исполнение распоряжения будет назначенный вице-премьер региона Ирина Кивико.

Ранее, как сообщалось, глава «Воды Крыма» Владимир Баженов заявил, что в ближайшее время для обеспечения водой Симферополя в Симферопольском районе пробурят еще четыре скважины, а в Сакском районе, на Ивановском водозаборе, введут в эксплуатацию еще пять скважин. Эти меры дадут столице Крыма дополнительные 15 тысяч кубометров в сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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