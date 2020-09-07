Общество
На Федюхиных высотах в Севастополе реконструировали эпизод Крымской войны
На военно-историческом фестивале в Севастополе реконструировали эпизод Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов. Реконструкцию боя провели на новой площадке, специальной территории для зрителей организаторы не предусмотрели. При входе на сам фестиваль установили металлодетекторы и проверяли температуру.
Для реконструкции организаторы выбрали эпизод нападения французских воинов-зуавов на линию обороны войск Российской империи. Суть военного эпизода такова: зуавы успешно атаковали царские войска, но затем вынужденно отступили, попросили перемирия для помощи раненым и выбросили белый флаг.
На площадке Крымской войны фестиваля воссоздали батарею № 74. Батарея стояла в декабре 1854 года на правом фланге Корниловского бастиона Малахова кургана и имела характер фланкирующего сооружения, то есть должна была закрыть брешь в обороне и ликвидировать «мертвую зону». Огонь вели вдоль фаса укрепления или вдоль препятствий.
Посетители военно-исторического фестиваля наблюдали за «боем» у краев обрывов вдоль площадки. Ограждения у обрывов не было. Самое удобное для обозрения место организаторы огородили веревками и собрали там журналистов. Границы площадки помогали охранять казаки.
Перед началом реконструкции зрителей развлекали песнями 19 века про русского царя и православие. Организаторы через динамики несколько раз заявили, что показанная реконструкция боя Крымской войны имеет «мировое значение».
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