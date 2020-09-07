Общество
Лучшим водителем такси в Севастополе снова стала женщина
Жительница Севастополя Марина Саушкина вновь стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России – 2020».
Об этом сообщили организаторы мероприятия.
По итогам всех испытаний Саушкина набрала 93 балла из ста возможных. В прошлом году на региональном этапе в Севастополе она также одержала победу, получив денежный приз и возможность представить Севастополь на финале конкурса в Сочи.
Второе место занял муж Марины - Владислав Саушкин, набрав на балл меньше.
В рамках проведения регионального этапа у водителей такси проверили знание ПДД, законодательства о такси, основ устройства автомобиля, основ обеспечения безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа, истории региона, а также оказания первой помощи при ДТП.
«На практике водители продемонстрировали скоростное маневрирование и умение устанавливать детское кресло в салоне автомобиля. Особое внимание зрителей привлек конкурс плавности вождения, где конкурсанты должны были максимально аккуратно проехать дистанцию, не пролив ни капли воды из граненого стакана, установленного на крышу автомобиля», – рассказали организаторы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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