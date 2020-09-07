Власть
Крымский университет объявил дополнительный прием абитуриентов на бюджетные места
Крымский федеральный университет (КФУ) проведет дополнительный набор на свободные бюджетные места по программам бакалавриата очной формы обучения по 16-ти направлениям подготовки.
Об этом сообщается на сайте вуза.
Так, больше всего вакантных бюджетных мест предлагается по направлениям «Строительство» (84), «Агрономия» (25), «Продукты питания из растительного сырья» (23), «Автоматизация технологических процессов и производств» (21) и «Лесное дело» (20).
Прием документов проводится с 8 по 18 сентября. Для выпускников школ прием осуществляется по результатам ЕГЭ не ниже, установленного правилами приема.
Вступительные испытания для выпускников колледжей, техникумов, иностранных граждан из числа соотечественников и инвалидов пройдут 21-24 сентября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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