«Крымская пустыня»: реки пересохли, а канал разрушился

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Крым страдает от засухи, реки пересохли, канал разрушился, а воду теперь будут давать по графику. Из-за аномальной жары и отсутствия осадков с 24 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах ввели ограничения режима подачи воды.

Эксперты говорят: причины дефицита воды в Крыму – аномально засушливый год и перекрытый на материковой Украине Северо-Крымский канал.

Украина может помочь Крыму в случае гуманитарной катастрофы. Об этом в интервью Радіо Свобода месяц назад заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Если гуманитарная катастрофа, Украина везде – в Крыму или в любом другом месте – будет обеспечивать водой и всем необходимым», – сказал глава украинского правительства.

Через месяц похожий тезис в интервью «Украинскому радио» повторил первый президент Украины Леонид Кравчук. С единственным уточнением, что подачу воды готовы возобновить только для гражданского населения.

Больше всего от засухи страдают Симферопольский и Бахчисарайский районы. Ситуацию местная власть пыталась исправить реверсной подачей воды из Тайганского водохранилища и новыми пробуренными скважинами. Но не получилось – водохранилища все равно обмелели. Например, Симферопольское водохранилище наполнено только на 20%. Теперь воду будут давать по графику, а иногда подвозить водовозами.

Об этом на брифинге рассказала глава администрации Симферополя Елена Проценко: «Для многоквартирных домов и частного сектора уже приобрели 131 емкость. Жителям нашего города мы будем рекомендовать кипятить воду – в обязательном порядке, несмотря на то, что мы будем развозить питьевую».

Контролировать подачу воды в Крыму с материковой Украины сейчас невозможно, объясняют в управлении Северо-Крымского канала. Прежде всего, препятствием становится недостроенная дамба, которая сдерживает днепровскую воду.

«Сейчас нарушена целостность управления каналом. Контролировать подачу воды по водоразделам, которые находятся на территории Крыма, управление не имеет никакой возможности. Нет таких водоразделов или точек, где бы вода выделялась непосредственно населению», – разъяснил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

Но проблема не только в дамбе. Насосные станции и само русло канала разрушены, говорит активист из Симферополя Сергей Дудченко: «Учтите, что в эти сооружения уже 6 лет никто ничего не вкладывал, не ремонтировал, не контролировал их состояние. Плиты просели, между ними большие зазоры. Я думаю, что канал не удержит воду, она вся уйдет под землю, потому что ничего уже не работает».

Наталья Поклонская, в прошлом крымский прокурор, а теперь депутат Госдумы России, заявила о своем сотрудничестве с ООН по восстановлению подачи воды в Крым.

В ООН же ответили, что ни о каком сотрудничестве речи не идет. Они просто попросили предоставить больше информации относительно водной проблемы в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

За емкостями для воды в Симферополе будут следить видеокамеры. Места установки емкостей для дополнительного обеспечения водой жителей Симферополя будут оборудованы камерами видеонаблюдения.

Власти предупреждают, что в Симферополе будут отклонения в графиках подачи воды. Несоответствие графикам реальных режимов подачи воды ожидается в четырех селах Симферопольского района и девяти микрорайонах крымской столицы.

Керчь получит 11,3 млн рублей на «непредвиденные расходы» из-за взрыва. Правительство Крыма выделяет из резервного фонда 11,3 млн рублей в связи с взрывом и пожаром в многоэтажке, который произошел в августа в Керчи.

На решение проблем с водой в Крыму выделили еще 63,5 млн рублей. Совет министров Республики Крым распорядился выделить 63,5 миллиона рублей из резервного фонда на решение водных проблем региона.