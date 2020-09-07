Конкурс непризнанных: россиянка выбрала Абхазию при сравнении с Крымом

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Российская туристка, которая отдыхала в Абхазии и Крыму, сравнила оба курорта и назвала лучший из них.

Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь путешественница оценила климат и погоду и отметила, что лично ей в этом плане больше подходит Абхазия.

«Пляжный сезон начинается чуть раньше и заканчивается позже; влажность воздуха выше нежели в Крыму. На мое здоровье и самочувствие повышенная влажность влияет положительно, но это так далеко не для каждого человека», — уточнила она, добавив, что некоторым Крым может подойти больше, поскольку врачи часто советуют именно его для оздоровительного отдыха.

Кроме того, женщина проанализировала и стоимость отпуска, заметив, что в Крыму цены заметно поднялись, и дешево отдохнуть на полуострове уже не получится. «В Абхазии с этим пока намного лучше, цены ниже. Дешевле практически все: проживание, услуги, продукты, кафе и рестораны», — поделилась туристка.

Тем не менее, по ее словам, Крым выигрывает у Абхазии по уровню безопасности, а также по инфраструктуре, поскольку в республике за последние годы было построено много новых гостиниц.

Вдобавок женщина сравнила природу, пляжи и достопримечательности двух регионов. Как считает россиянка, обе курортных зоны богаты красивыми видами и культурными объектами, а вот песчаных пляжей больше в Крыму, зато вода чище в Абхазии.

Таким образом, заключила она, в ее рейтинге побеждает Абхазия.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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