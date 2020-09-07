Количество жертв COVID-19 в Крыму достигло 34

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За сутки в Крыму скончался пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, говорится в сводке регионального Минздрава.

Таким образом, в республике с начала пандемии от COVID-19 скончались 34 человека.

Кроме этого, лечение продолжают 929 пациентов. Выздоровело за весь период 1845 человек. За последние сутки выявили 47 зараженных. Из них 19 были выявлены при обращении за медицинской помощью, семь среди контактных лиц ранее заразившихся и 21 при скрининге здорового населения. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в Крыму достигло 2845.

Как ранее сообщал РИА Новости Крым, 5 сентября в республике был поставлен антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки. Тогда медики выявили 101 случай.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

17 новых заболевших COVID выявили в Севастополе. По состоянию на утро 6 сентября зарегистрировано 17 новых случаев заболевания COVID-19 - это пациенты в возрасте от 21 года до 82 лет.

В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса. За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.

В Крыму еще одну больницу закрывают под COVID-госпиталь: срочно нужны врачи. В Республике Крым откроют еще один госпиталь для пациентов с новой коронавирусной инфекцией – на базе ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница».

Сотрудники роддома в Симферополе впервые приняли роды у женщины с COVID-19. Женщина с подтвержденным коронавирусом впервые в Крыму родила ребенка.