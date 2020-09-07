Керчь получит 11,3 млн рублей на «непредвиденные расходы» из-за взрыва

Правительство Крыма выделяет из резервного фонда 11,3 млн рублей в связи с взрывом и пожаром в многоэтажке, который произошел в августа в Керчи.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Как сказано в документе, деньги выделяются Министерству труда и соцзащиты для передачи властям Керчи на «возмещение непредвиденных расходов». На что конкретно планируется потратить эту сумму, не указывается.

Взрыв газа и пожар в многоэтажном доме по улице Кирова в Керчи произошел 26 августа. По информации властей, в результате инцидента пострадала женщина. Позже стало известно, что она скончалась в больнице.

Позже спасатели сообщили, что после взрыва произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат между 10 и 9 этажом. В Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации.

Третий подъезд многоэтажки в Керчи, где произошел взрыв, признали аварийным.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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