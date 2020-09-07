Какой сегодня праздник 7 сентября

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Сегодня, 7 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти священномученика Владимира Мощанского

Священномученик Владимир родился в 1866 году в селе Заборовье Вышневолоцкого уезда Тверской губернии в семье священника Димитрия Мощанского.

Во время Второй Мировой войны он с семьей попал под немецкую оккупацию; немцы сочли, что он по национальности еврей, и распорядились его повесить. На шею уже была накинута петля, когда он, усиленно молясь, дал обет, что, если останется жив, посвятит свою жизнь всецело служению Богу. В это время за него заступился священник местной церкви, где Александр иногда помогал как псаломщик. После окончания войны Александр исполнил обет, и в 1946 году был рукоположен во священника.

Всемирный день уничтожения военной игрушки

7 сентября отмечается один из весьма неоднозначных дней, имеющих международный статус. Речь идет о Всемирном дне уничтожения военной игрушки.

Эта дата стала отмечаться в 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям, лишенным родительской опеки. С идеей проведения всемирного дня, во время которого детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы и т.д.), эта организация выступила в 1987 году. В следующем году инициатива была услышана в разных странах и приобрела целый ряд сторонников, которые с того момента ежегодно участвуют в проведении акций отказа от военных игрушек.

Тит Листопадник

Народный праздник «Тит Листопадник» отмечается 7 сентября (по старому стилю - 25 августа). Православной церковью в этот день чтится память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского. Другие названия праздника: «Тит», «Тит Грибник», «Тит и Варфоломей», «Гриборост», «Замолотки».

Также сегодня, 7 сентября, отмечают такие праздники:

- День военной разведки Украины

- День труда (Labor Day) в США, Канаде

- Праздник барабанщиков

- День рассказывания историй о летних путешествиях

- Международный день распространения информации о болезни Дюшенна (World Duchenne Awareness Day)

- День любителя пива (National Beer Lover's Day) в США

- День салями (National Salami Day) в США

- День сумчатого волка (National Thylacine Day) в США

- День вымирающих видов животных (National Threatened Species Day) в Австралии

- День военно-воздушных сил Пакистана

- День Конституции Фиджи

- День бабушки Мозес (National Grandma Moses Day) в США

- День независимости Бразилии

- День победы в Мозамбике

- Пьедигротта (Festa di Piedigrotta) в Италии

Сегодня именины празднуют: Иван, Тит, Мина, Синклитикия, Евлогий, Епифан, Варфоломей, Варсис, Минна, Протоген, Регина, Ренат.

Что происходило 7 сентября в прошлые годы

1191 - крестоносцы Ричарда I («Львиное Сердце») одержали победу над войском Саладина в битве при Арсуфе.

1763 - английский монарх Георг III призвал своих подданных заселять Канаду.

1812 - состоялось знаменитое Бородинское сражение (сам Наполеон говорил о этой битве: «Бородинское сражение было самое прекрасное и самое грозное, французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми»), после которого войска Кутузова начали отступать и оставили дорогу на Москву свободной.

1813 - правительство США получило прозвище «Дядя Сэм», в честь упаковщика мяса Сэмюэла Уилсона, который во время англо-американской войны 1812-1815 годов поставлял для американской армии говядину в бочонках.

1939 - нацисты в Германии продолжают политику репрессий: введена смертная казнь за «угрозу оборонной мощи германского народа».

1945 - союзные войска провели Парад Победы у Бранденбургских ворот в Берлине.

1947 - князю Юрию Долгорукому (считается основателем Москвы) открыли памятник в Москве.

1977 - Панамский канал в 2000 году будет передан Панаме, об этом сумели договориться Президент США Джимми Картер и военный руководитель Панамы Омар Торрихос.

1992 - журналисты газеты «Коммерсант» впервые использовали термин «новые русские».

2011 - страшная катастрофа в России: под Ярославлем разбился самолет с хоккейной командой «Локомотив» (Ярославль).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 7 сентября. Какие праздники будут завтра?

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