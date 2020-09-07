Кабмин России выделил Крыму дополнительные деньги на вывоз мусора

Девять регионов, включая Республику Крым, получат дополнительные средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом бытовых отходов.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете», – говорится в сообщении.

Суммарно на обеспечение бесперебойной работы мусорных операторов в 2020 году выделено более 9 млрд рублей. Деньги поступят в 76 регионов, добавили в пресс-службе.

Дополнительную поддержку региональных операторов объяснили тем, что в период пандемии коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции увеличиись объемы бытового мусора. Как следствие заметно выросла нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, особенно в сельской местности. Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сколько ржавчины получают с водой крымчане. В социальных сетях жители Симферополя и Симферопольского района, страдающие от засухи, массово жалуются на качество воды, которую они получают.

Через три года Севастополь ждет море без грязных стоков. Госконтракт на строительство КОС «Южные» подписали Единая дирекция капитального строительства Севастополя и ООО «Региональная строительная компания» (РСК).

Неизвестный сливал канализацию в симферопольский ручей. Неизвестный сливал канализацию в ручей Мокрый Лог в Железнодорожном районе Симферополя.

Ялта подготовилась к отопительному сезону на 90 процентов. Данная работа началась еще весной, сразу по окончанию предыдущего отопительного сезона, и проводилась на протяжении всего лета.