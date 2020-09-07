Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

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По информации СМИ, французское разведывательное судно «Dupuy de Lome» прошло Босфор и, создав помехи на некоторых частотах, прошло в центральную часть Черного моря путем атаки позиций российских комплексов С-400 в Крыму.

Об этом стало известно информационно-новостному порталу EVO-RUS.COM.

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.

Такие действия со стороны Франции являются возможными лишь в случае перехвата радиочастот, излучаемых РЛС С-400. Эти данные они могли получить только в ходе полетов, совершаемых разведкой Запада.

С-400 «Триумф» (первоначально — С-300ПМ3, индекс УВ ПВО — 40Р6, по кодификации МО США и NATO — SA-21 Growler, буквально «Ворчун») — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК). С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в т.ч. гиперзвуковых). Принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК «Искандер» и береговыми противокорабельными комплексами класса «Бастион», играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как «Зона запрета доступа» (Anti-Access/Area Denial, A2/AD), которая заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

«Триумф» — наименование экспортной версии. Рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 около 500 млн долл., или более 30 млрд руб.

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