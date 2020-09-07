Французский корабль-разведчик вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy-de-Lome.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Никаких данных о том, какие именно задачи корабль будет выполнять в Черном море, не сообщается.

Радиоэлектронное оборудование корабля позволяет пеленговать и анализировать излучения различных РЛС, вести прослушку телефонной связи, в том числе спутниковой, перехватывать сообщения и так далее.

Корабль спущен на воду в 2006 году. Тогда руководство Франции заявило, что основная задача разведчика – «борьба с терроризмом». Кроме различных радиолокационных средств на судне установлено вооружение в виде двух крупнокалиберных пулеметов «Браунинг М2».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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