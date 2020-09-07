Детсад в Феодосии закрыли из-за ротавируса у детей

Детский сад в Феодосии закрыли из-за обнаружения ротавируса у воспитанников.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Сергея Бовтуненко.

«Детишки заболели, ротавирусная инфекция. Она может быть вызвана разными факторами: вода, что угодно. Сейчас их состояние стабилизировалось, они дома, но садик закрыт. Всего 22 ребенка (заразились)», - сообщил Бовтуненко.

Детсад закрыли по предписанию Роспотребнадзора.

«Приобретем некоторое оборудование, и все будет нормально», - добавил Бовтуненко.

На устранение нарушений ведомство дало месяц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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