Бывший духовник рассказал о «разврате» Поклонской

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Бывший схиигумен Сергий (Романов) из Среднеуральского женского монастыря объявил, что не явится на заседание церковного суда, где будет решаться вопрос о его отлучении от церкви.

Соответствующее заявление распространил в социальной сети «ВКонтакте» его пресс-секретарь Всеволод Могучев.

Решение не приходить в суд он объяснил тягостным душевным состоянием из-за введенных Русской православной церковью (РПЦ) мер против COVID-19, в который духовник не верит.

По словам Сергия, церковь давно погрязла в ереси и разврате. В качестве примера он, в частности, приводит случай депутата Госдумы и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, у которой он был духовником.

«После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Иваном Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах ЗАГС она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями», - говорится в обращении опального отца Сергия.

«Разврат» Поклонской, как отметил бывший схиигумен в своем письме на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам. По его мнению, аналогичным примерам поругания Таинства брака нет числа.

В тексте использованы материалы: МК

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