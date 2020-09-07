Аксенов назначил главу нового министерства жилищной политики Крыма

Максим Скорин назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.

Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

«Назначить Скорина Максима Геннадиевича на государственную должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – сказано в документе.

Ранее Аксенов подписал указ о преобразовании Службы госстройнадзора Крыма в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора. Новое министерство получит все функции, ранее закрепленные за Госстройнадзором, и все его обязательства.

Максим Скорин с 2015 года занимал должность замминистра строительства и архитектуры Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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