Власть
Аксенов назначил главу нового министерства жилищной политики Крыма
Максим Скорин назначен на должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма.
Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
«Назначить Скорина Максима Геннадиевича на государственную должность министра жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», – сказано в документе.
Ранее Аксенов подписал указ о преобразовании Службы госстройнадзора Крыма в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора. Новое министерство получит все функции, ранее закрепленные за Госстройнадзором, и все его обязательства.
Максим Скорин с 2015 года занимал должность замминистра строительства и архитектуры Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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