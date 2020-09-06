Водолазы рассказали о советских ракетах, оставшихся на дне у берегов Севастополя

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Украинские водолазы-глубоководники рассказали о том, как ранее доставали со дня моря вблизи Севастополя ракеты, оставшиеся там с советских времен после испытаний.

В 2001 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма утвердил и подписал документ о восстановлении окружающей среды Азовского и Черного морей. В нем был пункт об утилизации ядерного оружия. Но к поднятию со дна моря опасных ракет дело дошло лишь через десять лет – уже при Викторе Януковиче. В 2011 году, подъемом ракет руководило Министерство обороны Украины, но из-за нехватки профессиональных кадров, программу поручили гражданским специалистам.

«Нам объясняли, что это был полигон для подводного пусков, созданный еще в 1953 году покойным Лаврентием Берией. Здесь отрабатывали пуски ракет и их двигатели. Первые шли КБ Королева – это Р-11, малой дальности, потом ракеты КБ Макеева – это уже Р-13, Р-21, Р-39», – рассказал водолаз-глубоководник Андрей Яременко.

По его словам, водолазы сначала обследовали дно, а потом поднимали ракеты. Работы проводились фактически на побережье Севастополя – мыс Фиолент, на глубине 60-70 метров. Искали, в частности, ракеты времен «холодной войны», которые Советский Союз испытал в крымских водах.

Как отмечают специалисты, эти объекты могли содержать ракетное топливо и даже ядерный заряд. Из более чем сотня выпущенных Советским Союзом ракет, за год работы, водолазная группа зафиксировала 65.

«Мы выходили в море и с помощью локатора бокового обзора находили интересные для нас объекты. Затем ныряли, обследовали их, делали видеосъемку, а затем стропили их и поднимали», – рассказал член водолазной группы Игорь Андерсон.

Эта же группа водолазы обнаружила в 2013 году разведбуй в море у Севастополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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