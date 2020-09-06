Власти уверены, что за два месяца лета в Крыму отдохнуло 3,5 миллиона туристов

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В августе в Крыму отдохнуло 2 106,3 тыс. туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Всего за два месяца курортного сезона, с 1 июля по 1 сентября, в Крыму отдохнуло 3 539,1 тыс. туристов. С начала курортного сезона, с 1 по 31 июля, в Крыму отдохнули 1 млн 432,8 туристов. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло 2 106,3 тыс. туристов, это на 15,3% выше аналогичного периода прошлого года.

В августе число туристов, проехавших на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту выросла на 40% до 1 479,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 70,2% в разрезе всего турпотока. Доля туристов, прибывших на полуостров авиасообщением составила 25%, по железной дороге — 4,5% и менее 1% — через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп.

По состоянию на конец августа, в Крыму работало 826 объектов размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендации Роспотребнадзора. В течении всего курортного летнего сезона сотрудники Министерства курортов и туризма РК проводили консультационные рейды по контролю соблюдения рекомендаций отелями и санаториями по всему Крыму.

Загрузка отелей на Южном берегу Крыма составила 95%. В среднем по Крыму номерной фонд был заполнен до 80%.

— У нас хорошие перспективы на осень. Уже сегодня уровень бронирований на сентябрь-октябрь составляет 70-80%, что сопоставимо с показателями высокого сезона, — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Власти считают, что «серые» отели в Крыму находятся в зоне террористической угрозы. В республике «серые» средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты.

Недельный отдых в Крыму обходится в 2-3 раза дороже чем в Турции. Средний чек на туры в Крым летом 2020 года составил 42 500 рублей, в Сочи – 50 тысяч рублей, а вот в Турцию в два раза выше – 108 860 рублей.