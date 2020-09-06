Власти уверены, что есть туристы, планирующие вернуться в Крым на отдых

фото © pixabay.com

Сотрудники Министерства курортов и туризма РК продолжают проводить соцопрос туристов, которые отдохнули в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Исследование проводится путем заполнения анкеты «Все дороги ведут в Крым». С начала курортного сезона, с 1 июля опрошено более 3 тысяч гостей Крыма, анкетирование будет продолжено до 1 октября.

Так, по предварительному анализу собранных анкет можно говорить о том, что число туристов, которые намерены вернуться на отдых в Крым будет, как минимум, на уровне прошлого года.

— Полученные данные подтверждают наличие положительной динамики в развитии туристской отрасли Республики Крым. В 2019 году доля туристов, впервые отдыхающих в Крыму, составляла 20%, тогда как в этом году этот показатель будет значительно превышен, а благодаря высокому уровню «возвратности» у нас крайне положительные прогнозы на следующий сезон, — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Соцопрос проводится с привлечением сотрудников Туристско-информационного центра в аэропорту «Симферополь» и сотрудников Горячей линии Минкурортов РК на ж/д вокзале. Также анкетирование проводится силами администраций муниципалитетов и объектов размещения – санатории, пансионаты, гостиницы.

После сбора анкет проводится их подробный анализ и составляется так называемый «Портрет туриста». В ходе исследования выявляется уровень удовлетворенности отдыхом, рейтинги популярности регионов Республики, оценивается ценовая политика, интерес к экскурсиям и в целом впечатления от посещения Крыма.

— Подобная оценка работы туротрасли региона нашими гостями позволяет нам выявить дополнительные точки роста для развития туристского потенциала Республики, подтвердить выбранный стратегический вектор развития туристической отрасли и более детально обозначить потребности туристов с помощью обратной связи, — подчеркнул министр.

В июне-августе 2019 года было анкетировано 6 142 гостя. В ходе социсследований, проведенных Минкурортов РК среди гостей полуострова, было установлено, что «индекс удовлетворенности» туристов значительно вырос за последние три года. В 2017 году отдых в регионе могли порекомендовать лишь 60% людей, а в 2018 году – более 70% отдыхающих. В 2019 году у 95% туристов ожидания от отдыха оправдались, из которых 21% ответили, что отдых превзошел их ожидания. Более 95% опрошенных туристов выразили намерение вновь вернуться на отдых в Крым, в том числе 48% уже в следующем году, а 47% в ближайшие 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму уже шесть лет «легализуют» мини-отели, теперь обещают точно это сделать. Власти Крыма рассчитывают вывести из «серой» зоны отели и гостиницы, работающие неофициально, и легализовать эти объекты размещения в 2021 году.

Операторы продали почти все туры в Крым на сентябрь. Операторы продали 80% туров в Крым на сентябрь.

Аксенов подсчитал, что турпоток в Крым достиг показателей советских лет. Крым за два месяца курортного сезона, сокращенного из-за пандемии коронавируса, принял такое же количество туристов, как в рекордные советские годы.

Власти считают, что «серые» отели в Крыму находятся в зоне террористической угрозы. В республике «серые» средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты.