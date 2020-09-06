В Севастополе суд приостановил работу «Детского мира»

Ленинский районный суд Севастополя приостановил эксплуатацию торгового центра «Детский мир».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

«По ходатайству прокуратуры Ленинского района Севастополя судом приостановлена эксплуатация здания торгового центра на проспекте Нахимова, 19 до устранения нарушений законодательства», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, ранее в торговом центре были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Администрация торгового центра пока публично не комментировала решение суда.

В июне 2018 году из-за нарушений пожарной безопасности был закрыт торговый центр «Муссон»​. Спустя полгода после устраненных нарушений «Муссон»​ был открыт.

В январе этого года дирекция торгового центра обратилась в Арбитражный суд Севастополя с иском о взыскании с властей города убытков в виде неполученной прибыли из-за закрытия.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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