Власть
В Севастополе суд приостановил работу «Детского мира»
Ленинский районный суд Севастополя приостановил эксплуатацию торгового центра «Детский мир».
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«По ходатайству прокуратуры Ленинского района Севастополя судом приостановлена эксплуатация здания торгового центра на проспекте Нахимова, 19 до устранения нарушений законодательства», – говорится в сообщении.
По информации ведомства, ранее в торговом центре были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Администрация торгового центра пока публично не комментировала решение суда.
В июне 2018 году из-за нарушений пожарной безопасности был закрыт торговый центр «Муссон». Спустя полгода после устраненных нарушений «Муссон» был открыт.
В январе этого года дирекция торгового центра обратилась в Арбитражный суд Севастополя с иском о взыскании с властей города убытков в виде неполученной прибыли из-за закрытия.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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