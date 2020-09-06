Происшествия
В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи
фото © Новости Крыма
Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.
Как сообщили в управлении МЧС РФ по Севастополю, звонок о произошедшем поступил в оперативную дежурную Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю в районе 11 утра.
По прибытии на место спасатели установили, что под землей на глубине около семи метров находится мальчик 12-ти лет.
«Сотрудники МЧС незамедлительно установили освещение в полости башни, после чего спустились к пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность. Ребенка сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелым состоянии со множественными травмами он доставлен в лечебное учреждение города», - говорится на сайте ведомства.
Операция по спасению длилась два часа, в ней приняли участие восемь человек личного состава МЧС России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Упавший тополь преградил выезд из Севастополя. Предупреждение о возможных опасных ситуациях, сделанное накануне севастопольскими спасателями, оказалось не напрасным.
Машина ДПС попала в аварию в Севастополе. Автомобиль дорожно-патрульной службы стал участником дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, сообщают очевидцы в социальных сетях.
Четверо погибли и семеро пострадали в массовом ДТП на Кубани. Четыре человека погибли и семеро получили травмы в результате аварии с участием четырех авто на трассе Ейск-Краснодар в Краснодарском крае.
В Феодосии спасли женщину на пожаре. По прибытии к месту вызова сотрудниками МЧС России была проведена разведка помещений, в ходе которой была обнаружена пострадавшая.
В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты
Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.
В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи
Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.
Введены наказания за шум в «тихий час» и опоздания к врачу
Новые региональные законы, которые вступают в силу в сентябре.
Новый суперрекорд: оперативная сводка по COVID в Крыму за сутки
За прошедшие сутки на территории республики выявлено 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
вчера
«Тавриду» заберут у Крыма
5 часов назад
В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса
За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.