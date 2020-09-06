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Происшествия

В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи

17:39 воскресенье, 6 сентября 2020
Севастополь
В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи

фото © Новости Крыма

Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.

Как сообщили в управлении МЧС РФ по Севастополю, звонок о произошедшем поступил в оперативную дежурную Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по городу Севастополю в районе 11 утра.

По прибытии на место спасатели установили, что под землей на глубине около семи метров находится мальчик 12-ти лет.

«Сотрудники МЧС незамедлительно установили освещение в полости башни, после чего спустились к пострадавшему и с помощью альпинистского снаряжения подняли его на поверхность. Ребенка сразу же передали бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелым состоянии со множественными травмами он доставлен в лечебное учреждение города», - говорится на сайте ведомства.

Операция по спасению длилась два часа, в ней приняли участие восемь человек личного состава МЧС России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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