В разгар эпидемии в Крыму полуостров посетил Стивен Сигал

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Американский актер, спортсмен Стивен Сигал прибыл в Крым.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», – написал Аксенов.

В феврале прошлого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов пригласил на полуостров актера Стивена Сигала. Константинов познакомился с ним на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда же он пригласил Сигала в Крым.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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