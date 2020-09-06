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В разгар эпидемии в Крыму полуостров посетил Стивен Сигал
фото © vk.com/aksenovrk
Американский актер, спортсмен Стивен Сигал прибыл в Крым.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», – написал Аксенов.
В феврале прошлого года председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов пригласил на полуостров актера Стивена Сигала. Константинов познакомился с ним на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи. Тогда же он пригласил Сигала в Крым.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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