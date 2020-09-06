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Происшествия

В Крыму взорвали более 250 боеприпасов

09:25 воскресенье, 6 сентября 2020

В Крыму обезвредили 257 боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в управлении МЧС России по Крыму.

Среди них: одна авиационная осколочная бомба (АО-10) массой 10 кг, обнаруженная в пгт. Орджоникидзе, Феодосия; сорок пять фугасных авиационных бомб (ФАБ-100) массой 100 кг, четыре фугасные авиационные бомбы (ФАБ-50) массой 50 кг, одна авиационная осколочная бомба (АО-25) массой 25 кг, две зажигательные авиационные бомбы (ЗАБ-10) массой 10 кг, двести авиационных осколочных бомб (АО-2.5) массой 2.5 кг, четыре зажигательные авиационные бомбы (ЗАБ-2.5) массой 2.5 кг, обнаруженные в «Крепости Керчь».

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне», – говорится в сообщении.

В Крыму ранее уничтожили более 60 тысяч взрывоопасных предметов, которые были подняты на поверхность с затонувшего у берегов Феодосии во время Второй мировой войны теплохода «Жан Жорес».

В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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