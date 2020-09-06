В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса

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За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За текущие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции. 38 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 20 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из-за границы.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2798 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2129 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 452 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4118 человек.

Выздоровевших за весь период – 1842 человека», — сообщил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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