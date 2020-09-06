Происшествия
В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты
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Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В 7:35 поступило сообщение о повреждении яхты «Адмирал» в районе мыса Такиль в Керченском проливе на расстоянии 100 метров от берега. На борту два человека просят о помощи», – говорится в сообщении.
Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавшие на спасательном катере «Дмирий Михайлик» были доставлены на берег. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.
Сообщается, что на данный момент ответственными ведомствами решается вопрос буксировки поврежденного судна.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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