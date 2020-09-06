Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +22
море +25

Происшествия

В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты

17:46 воскресенье, 6 сентября 2020
Керчь
В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты

фото © most.life

Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В 7:35 поступило сообщение о повреждении яхты «Адмирал» в районе мыса Такиль в Керченском проливе на расстоянии 100 метров от берега. На борту два человека просят о помощи», – говорится в сообщении.

Благодаря оперативным действиям спасателей пострадавшие на спасательном катере «Дмирий Михайлик» были доставлены на берег. Спасенные в медицинской помощи не нуждались.

Сообщается, что на данный момент ответственными ведомствами решается вопрос буксировки поврежденного судна.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей. В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.

Туристы тонут в Крыму: в МЧС рассказали почему. Необычное коронавирусное лето близится к завершению. Итоги подводят бизнесмены, которые надеялись окупить все те издержки, которые принес COVID-19, врачи, задающиеся вопросом, усугубил ли наплыв отдыхающих эпидемиологическую обстановку... И свои печальные итоги подводят сотрудники МЧС.

В МЧС Крыма в шоке от того, как беспечно ведут себя туристы на море. Крымские спасатели обратили внимание жителей и гостей республики на увеличение количества происшествий на водных объектах.

Унесенная ветром: в Феодосии спасли женщину на надувном круге. В Феодосии спасателям пришлось вытаскивать из моря женщину, которую унесло на надувном круге в море.

Происшествия
В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты

В Керченском проливе спасли людей с терпящей бедствие яхты

Сотрудники главного управления МЧС России по Крыму оказали помощь людям, находившимся на борту яхты в Керченском проливе.

Происшествия
В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи

В Севастополе мальчик упал в башню заброшенной береговой батареи

Сотрудники МЧС РФ по Севастополю спасли ребенка, который в воскресенье упал в подземное помещение 30-й береговой батареи.

Власть
Введены наказания за шум в «тихий час» и опоздания к врачу

Введены наказания за шум в «тихий час» и опоздания к врачу

Новые региональные законы, которые вступают в силу в сентябре.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса

В Крыму выявили 72 новых случая коронавируса

За 5 сентября на территории Республики Крым подтверждено 72 новых случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации