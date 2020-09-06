Происшествия
Упавший тополь преградил выезд из Севастополя
Предупреждение о возможных опасных ситуациях, сделанное накануне севастопольскими спасателями, оказалось не напрасным.
В частности, на улице Ревякина упавший поперек дороги тополь преградил въезд-выезд из города.
Этой информацией, актуальной на 6:20 утра, поделился подписчик группы «Автопартнер. Крым. Севастополь» Вконтакте.
Дерево выглядело вполне живым и зеленым, отметили в комментариях.
Как сообщили очевидцы, в 8.50 дерево уже распиливали.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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