Украинские военные открыли стрельбу возле границы с Крымом

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Военнослужащие Украины применили оружие при пресечении «противоправных действий» своих сограждан в районе Арабатской стрелки возле админграницы с Крымом.

Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.

Инцидент произошел в субботу вечером возле украинского военного объекта на Арабатской стрелке.

«Дежурная смена одного из подразделений, которое выполняет боевые задачи в Херсонской области, применила оружие, сделав несколько выстрелов, предупреждая противоправные действия отдельной группы граждан Украины», – говорится в сообщении.

После применения оружия злоумышленники «прекратили совершение противоправных действий по отношению к личному составу, который несет службу по обороне военного объекта». В чем именно заключались противоправные действия, в пресс-службе не уточнили.

Пострадавших вследствие инцидента нет. На месте работают правоохранители.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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