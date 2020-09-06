Власть
Украинские военные открыли стрельбу возле границы с Крымом
фото © Новости Крыма
Военнослужащие Украины применили оружие при пресечении «противоправных действий» своих сограждан в районе Арабатской стрелки возле админграницы с Крымом.
Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ.
Инцидент произошел в субботу вечером возле украинского военного объекта на Арабатской стрелке.
«Дежурная смена одного из подразделений, которое выполняет боевые задачи в Херсонской области, применила оружие, сделав несколько выстрелов, предупреждая противоправные действия отдельной группы граждан Украины», – говорится в сообщении.
После применения оружия злоумышленники «прекратили совершение противоправных действий по отношению к личному составу, который несет службу по обороне военного объекта». В чем именно заключались противоправные действия, в пресс-службе не уточнили.
Пострадавших вследствие инцидента нет. На месте работают правоохранители.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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