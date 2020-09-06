«Тавриду» заберут у Крыма

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Федеральную трассу «Таврида», которую 27 августа, после завершения строительства официально открыл президент России Владимир Путин, в 2021 году передадут в федеральную собственность.

Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов, пишет ТАСС.

По словам чиновника, в данный момент трасса числится как республиканская, поскольку ее строительство частично финансировалось из местного бюджета и проходило на республиканской земле. Однако после оформления документов она будет передана в собственность на федеральный уровень.

«Содержать дорогу в нормативном состоянии со всеми вытекающими обстоятельствами будет Российская Федерация. Мы в следующем году точно передадим трассу «Таврида» как построенную, - отметил Карпов. – Уже сейчас создано обособленное подразделение ФКУ «Тамань» в республике. Коллеги здесь уже присутствуют - это представительство федерального органа в Крыму. Занимаются составлением программ, подготовкой документов для передачи».

Такая же судьба постигнет и несколько других дорог в Крыму – к примеру, трассы, ведущие от «Тавриды» в Армянск и Джанкой, а также трасса Евпатория – Мирный. Их после приведения в нормальное состояние и доведения до первой категории планируют передать в федеральную собственность до 2023 года, отметил министр.

В целом, по словам чиновника, в Крыму будет создана неразрывная дорожная сеть первой категории.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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