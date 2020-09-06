Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 6 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 6 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), в восточных районах), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильный дождь), уровень опасности желтый, ветер (местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 23, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 92 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 96 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 21, ночью около 15 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 25, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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