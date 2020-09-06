Под Бахчисараем водитель иномарки сбил пешехода и скрылся

В Бахчисарайском районе водитель Mitsubishi Galant совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

ДТП произошло около двух часов пополудни на трассе в селе Приятное Свидание. В результате аварии пешеход получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в Бахчисарайскую центральную районную больницу.

Ведется поиск водителя. Всем, кто имеет какую-либо информацию по данному происшествию, просят обращаться в ОМВД России по Бахчисарайскому району по телефону: +7978-830-91-11 или 102.

Ранее в поселке Октябрьское Красногвардейского района водитель мопеда на пешеходной аллее Парка Победы сбил шестилетнюю девочку и скрылся. Ребенок получил телесные повреждения. Полиция продолжает поиски скрывшегося с места ДТП водителя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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