Отчеты главы Севастополя противоречат официальным данным

Севастополь попал в число российских регионов, где для экономии бюджетных средств снижают величину прожиточного минимума.

Прожиточный минимум – это экономический показатель, используемый для оценки уровня жизни населения, разработки и реализации социальных программ. Исходя из него, рассчитывается сумма социальных пособий. Регионы сами определяют прожиточный минимум, исходя из уровня цен на товары потребительской корзины. Показатель рассчитывается ежеквартально.

Чиновники прибегают к снижению прожиточного минимума, экономя таким образом на социальных выплатах и снижая уровень бедности в территориях (бедными считаются люди с доходами ниже прожиточного минимума).

Например, в Севастополе этот показатель по итогам II квартала текущего года снизился для трудоспособного населения с 12 тысяч 381 рубля до 12 тысяч 164 рубля (общероссийский – 12 тысяч 392 рубля).

При этом падения цен во втором квартале в городе отмечено не было.

Зато город лидирует в РФ по снижению доходов в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса: в среднем, горожане потеряли 14%.

Напомним, что разговоре с президентом Путиным 2 сентября врио губернатора Михаил Развожаев заявил, что доходы растут. Откуда он взял такие данные, неясно. По данным Крымстата в города наблюдается картина прямо противоположная.

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