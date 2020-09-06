Неизвестный сливал канализацию в симферопольский ручей

Неизвестный сливал канализацию в ручей Мокрый Лог в Железнодорожном районе Симферополя.

Сейчас источник загрязнения ликвидирован, написал на своей странице в Facebook министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

«В рамках проведения обследования на предмет источника негативного воздействия на окружающую среду установлен факт излития канализационных сточных вод из ливневого коллектора в районе ул. Марка Донского», – написал Нараев.

Он пояснил, что госинспекторы минприроды провели административное расследование, в рамках которого «осуществлены мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела». Уже после него в адрес администрации Симферополя будет направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. Речь идет постановке на баланс бесхозных систем водоотведения.

Сейчас труба, которая стала причиной загрязнения ручья, затампонирована. По словам Нараева, сам факт нарушения требований природоохранного законодательства ранее был выявлен благодаря обращению граждан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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